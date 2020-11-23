«Кучеряво жил с детства»: Максим Галкин поделился фотографиями своей юности

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Российский телеведущий Максим Галкин решил вспомнить прошлое и поделился старыми снимками времен своей юности. Комик опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии с греческого полуострова Халкидки, фото с дачной посиделки и с лыжного курорта в Турции.

— Я уже как-то годик назад постил себя любимого из прошлого, но подобрал исключительно себя симпатишного. Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины. Играю в карты с братом у нас на даче во Внуково. А еще я на лыжах впервые, причем в Турции, — прокомментировал собственные фотографии супруг Аллы Пугачевой.

Подписчики оценили фотографии молодого Галкина и отметили, что артист ничуть не изменился: «Максим ты классный»; «Какой вы тут забавный»; «Кучеряво жил с детства»; «Симпатиишный какой».

Напоминаем, что в данный момент Максиму Галкину 44 года, он состоит в браке с певицей Аллой Пугачевой, вместе с ней воспитывая двух детей – Гарри и Елизавету.

Читайте также: «Какая же она у вас красотка»: Оксана Самойлова продемонстрировала любимое фото с дочерью