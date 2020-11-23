«Какая же она у вас красотка»: Оксана Самойлова продемонстрировала любимое фото с дочерью

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская модель, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась фотографией в Instagram-аккаунте со своей дочкой Ариелой. Звезда отметила, что отныне это ее любимый совместный снимок с дочерью.

— Кажется, теперь это моя любимая фотка с Ари, — призналась молодая бизнесвумен.

Подписчики звезды отметили сходство дочки с мамой, а также поразились модельной внешностью Ариелы: «Ариела — просто модель! Как можно быть такой уже с детства?!»; «Очень похожа на вас»; «Какая же она у вас красотка, сколько мужских сердец она разобьет».

Напомним, что ранее на жену российского рэпера Джигана Оксану Самойлову подали коллективный иск в суд за продажу некачественной косметики, способной нанести непоправимый вред здоровью и внешнему виду.

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