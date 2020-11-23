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Россия выразила надежду на проведение следующего саммита G20 в очном формате
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия выразила надежду на проведение следующего саммита G20 в очном формате

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия надеется, что следующий саммит G20, который запланирован на октябрь 2021 года, состоится в традиционном очном формате. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщила шерпа Российской Федерации в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш в эфире телеканала «Россия 24».

— Если мы сможем провакцинироваться, если мы сможем вернуться к нормальной экономической активности и жизнедеятельности, то, безусловно, препятствий для личных встреч лидеров не будет, — заявила она.

Напомним, двухдневный саммит «Большой двадцатки» завершился в воскресенье, 22 ноября, принятием Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала Италии председательство в G20.

СПРАВКА «ВМ»

G20, или «Группа двадцати», с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран. В частности, в нее входят Европейский союз и еще 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония.

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