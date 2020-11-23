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«Это посыл»: Екатерина Андреева раскрыла тайну бесстрашия
Фото: instagram.com / Екатерина Андреева

«Это посыл»: Екатерина Андреева раскрыла тайну бесстрашия

Захар Чайченко

Звезды

Российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась снимком из крымской бани в своем Instagram-аккаунте. Помимо пользы исконно русской традиции, Андреева поделилась с подписчиками психологическим приемом, который поможет стать сильнее и перестать бояться.

— Есть такой психологический прием. Берем мысленно ножницы, закрываем глаза и представляем все веревки, которыми к вам привязаны страхи. И решительно, не дрогнувшей рукой все банки отрезаем и выкидываем. И слушаем, как они, звеня, летят вниз. А вы стоите наверху. И тогда вас нельзя будет запугать. Ничем, — рассказала Андреева психологический прием против страхов.

Подписчики оценили не только полезность советов ведущей Первого канала, но и ее красоту: «Спасибо за дельный совет! А селяночка какая вы классная»; «Шикарный вид после бани»; «Вы даже в бане романтичная. И очень мудрая»; «Ваш комментарий — это посыл».

Напоминаем, что Екатерина Андреева получила известность после того, как стала телеведущая информационной программы «Время» на Первом канале в 1997 году.

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