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Четыре человека пострадали в аварии в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Четыре человека пострадали в аварии в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Мансурово Карта всех событий

Двое детей и двое взрослых получили травмы при аварии в Московской области, сообщает источник в региональных экстренных службах.

По словам источника, авария произошла на 66-м километре трассы М-9 «Балтия» на съезде в деревню Мансурово. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковая машина Fiat.

Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. Обстоятельства и причина аварии уточняются, сообщает ТАСС.

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