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Столичный суд подтвердил отзыв иска о возмещении вреда по делу о ДТП с Ефремовым
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Столичный суд подтвердил отзыв иска о возмещении вреда по делу о ДТП с Ефремовым

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия

Иск о возмещении морального вреда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова действительно отозван. Эти сведения корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили в пресс-службе Хамовнического суда столицы в понедельник, 23 ноября.

— Факт действительно имеет место. Прекращено производство по делу в связи с отказом от исковых требований, — отметили в суде.

Уточняется, что соответствующее заявление поступило от пострадавшей стороны.

Ранее стало известно, что потерпевшие отказались от иска о возмещении морального вреда. Ходатайство было полностью удовлетворено судьей.

Напомним, во время судебного разбирательства Виталий Захаров, сын погибшего в ДТП, предъявил иск к Ефремову на сумму 7,3 миллиона рублей, но в итоге получил от актера только один миллион рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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