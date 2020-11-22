СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова заявила в Следственный комитет о лжесвидетельстве семьи курьера. Об этом сообщил адвокат Стерховой Вадим Никулин в воскресенье, 22 ноября.

Он уточнил, что, по мнению Стерховой, семья Захаровых давала ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии.

— Проверка проводится в настоящее время, — пояснил Никулин.

В частности, гражданская жена погибшего считает ложными показаниями слова супруги Захарова Маргариты о том, что «у них с Сергеем прекрасная семья, он жил с ней и постоянно приезжал, а саму Стерхову они никогда не знали», передает ТАСС.

Ранее столичная полиция завела уголовные дела в отношении трех человек, пытавшихся оправдать Ефремова и уверявших, что его не было за рулем в момент аварии. Также уточнялось, что бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева проверят на подстрекательство к даче ложных показаний по делу об участии актера в смертельном ДТП.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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