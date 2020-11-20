СМИ: Пашаева проверят на подстрекательство к даче ложных показаний по делу Ефремова

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Михаила Ефремова, проверят на подстрекательство к даче ложных показаний по делу об участии актера в смертельном ДТП. Об этом ТАСС сообщает в пятницу, 20 ноября, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

— По Пашаеву будет проведена проверка на его причастность к организации дачи заведомо ложных показаний тремя свидетелями, которых он сам привел в суд, — утверждает собеседник агентства.

Ранее столичная полиция завела уголовные дела в отношении трех человек, пытавшихся оправдать Ефремова и уверявших, что его не было за рулем в момент аварии.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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