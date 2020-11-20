Полиция Москва завела дела в отношении пытавшихся оправдать Ефремова

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Три уголовных дела заведены после дачи заведомо ложных показаний по делу Михаила Ефремова. Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

По информации столичной полиции, в августе на заседании суда по делу об участии актера в смертельной аварии два человека заявили, что за рулем не было артиста, но находилось другое лицо. Еще один подозреваемый в лжесвидетельствовании описал внешность незнакомого ему мужчины, который якобы сел на заднее сиденье джипа артиста еще до ДТП. При этом самого Ефремова за рулем якобы не было.

Суд, однако, счел показания этих людей противоречащими собранным доказательствам и расценил их как недостоверные, после чего вынес актеру соответствующий приговор. Далее всех троих «свидетелей» происшествия заподозрили в даче ложных.

— Сегодня в отношении них Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ, — подчеркнула официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Дело для кармы»: новый адвокат Ефремова назвал сумму своего гонорара