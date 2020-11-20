«Дело для кармы»: новый адвокат Ефремова назвал сумму своего гонорара

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Андрей Алекшин установил для своего подзащитного, актера Михаила Ефремова символическую оплату услуг, потому что считает это «делом для кармы». Такое заявление сделал сам адвокат.

По его словам, полностью бесплатно защищать Ефремова Алешкин не может по закону. Он предложил жене актера Софье Кругликовой установить оплату в 10 рублей. А в качестве благодарности за помощь Алешкин попросил вечный абонемент на все спектакли Ефремова.

— Жена Михаила Олеговича спросила меня, зачем я это делаю. «Чего вы хотите?» — спросила она. — Я ей сказал: «Можно я буду ходить пожизненно на спектакли Михаила Ефремова, когда он выйдет, как гость? Жене моей и мне будьте любезны пригласительные», — цитирует Алешкина «Собеседник».

Адвокат заявил, что сделает все, чтобы освободить Ефремова. В свою очередь, Кругликова пообещала, что самые лучшие места на спектакли Ефремова, когда он освободится, всегда будут свободны для Алешкина.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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