Адвокат Ефремова заявил, что актер почти помирился с родственниками погибшего в ДТП

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов находится на финальной стадии примирения с потерпевшей стороной. Об этом заявил адвокат артиста Андрей Алешкин.

Ранее сообщалось, что Алешкин подписал с Ефремовым новое соглашение, адвокат намерен вновь представлять интересы артиста.

— Снова подписано соглашение с Михаилом Олеговичем, мы продолжаем переговоры о примирении с представителями потерпевших, они находятся на финальной стадии, — цитирует адвоката РИА Новости.

Алешкин уточнил, что предложил Ефремову написать письмо в адрес президента РФ с прошением о помиловании. Эта идея пока обсуждается с актером.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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