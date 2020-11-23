Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о возмещении морального вреда

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сторона потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова решила отказаться от иска о возмещении морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в понедельник, 23 ноября.

В Хамовническом суде Москвы 23 ноября должны были слушаться гражданские иски на сумму более трех миллионов рублей троих потерпевших к Ефремову о компенсации морального вреда.

— Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что представители Ефремова не явились на судебное заседание.

Ранее сообщалось, что во время судебного разбирательства Виталий Захаров, сын погибшего в ДТП, предъявил иск к Ефремову на сумму 7,3 миллиона рублей, но в итоге получил от актера только один миллион рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство