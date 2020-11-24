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Троих человек будут судить в Подмосковье за сбыт поддельной сгущенки
Фото: depositphotos.com

Троих человек будут судить в Подмосковье за сбыт поддельной сгущенки

Татьяна Плотникова

Происшествия

Прокуратура Московской области передала в суд уголовное дело троих обвиняемых в производстве и реализации контрафактной продукции.

Как уточняет региональное ведомство, по версии следствия, с апреля по август 2019 года обвиняемые занимались производством, хранением и сбытом контрафактного сгущенного молока. Сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 16 тысяч единиц продукции. Ущерб, причиненный компании-правообладателю товарного знака, составил около миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продовольственных товаров без маркировки, дело направлено в Ступинский городской суд, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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