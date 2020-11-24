Брэд Питт необычно подшутил над Джорджем Клуни во время съемок «Двенадцати друзей Оушена»
Курьезный случай произошел во время съемок картины «Двенадцать друзей Оушена» с актером Джорджем Клуни. По его словам, также снимавшийся в этом фильме Брэд Питт послал всем местным жителям листовки с просьбой относиться к Клуни «особенно». Этим Клуни поделился в интервью изданию GQ.
По его словам, часть киноленты снималась в Комо в Италии. В рамках своего розыгрыша Питт разослал всем местным жителям листовки и расклеил их в городе с призывом «по-особенному» относиться к Клуни.
— Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза, — написал Питт на своих листовках.
Тогда на эти сообщения отреагировали местные СМИ.
Напомним, картина «Двенадцать друзей Оушена» вышла на экраны в 2004 году. Кроме Джорджа Клуни и Брэда Питта в фильме снимались Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс, Джулия Робертс, Венсан Кассель и другие.
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