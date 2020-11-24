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Брэд Питт необычно подшутил над Джорджем Клуни во время съемок «Двенадцати друзей Оушена»
Кадр из фильма «12 друзей Оушена», 2004, Warner Bros.

Брэд Питт необычно подшутил над Джорджем Клуни во время съемок «Двенадцати друзей Оушена»

Юлия Ямпольская

Звезды

Курьезный случай произошел во время съемок картины «Двенадцать друзей Оушена» с актером Джорджем Клуни. По его словам, также снимавшийся в этом фильме Брэд Питт послал всем местным жителям листовки с просьбой относиться к Клуни «особенно». Этим Клуни поделился в интервью изданию GQ.

По его словам, часть киноленты снималась в Комо в Италии. В рамках своего розыгрыша Питт разослал всем местным жителям листовки и расклеил их в городе с призывом «по-особенному» относиться к Клуни.

— Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза, — написал Питт на своих листовках.

Тогда на эти сообщения отреагировали местные СМИ.

Напомним, картина «Двенадцать друзей Оушена» вышла на экраны в 2004 году. Кроме Джорджа Клуни и Брэда Питта в фильме снимались Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс, Джулия Робертс, Венсан Кассель и другие.

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