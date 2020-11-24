В Совфеде рассказали, насколько увеличится пенсия в 2021 году

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что в следующем году страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3 процента.

По словам Бибиковой, это почти в полтора раза превысит инфляцию.

— То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей, — уточнила сенатор.

Она также рассказала о денежных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Так, ежемесячные выплаты для этих категорий граждан будут повышены с 1 февраля 2021 года.

Елена Бибикова сообщила, что размер индексации определяется в соответствии с индексом потребительских цен за прошлый год. На данный момент он равен 3,8 процента.

Кроме того, сенатор добавила, что с 1 апреля следующего года будут проиндексированы социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера», который на сегодняшний день составляет 2,6 процента, сообщает РИА Новости.

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