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Депутаты Госдумы приняли закон о расчете военных пенсий
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Депутаты Госдумы приняли закон о расчете военных пенсий

Евгения Звощик

Общество

Депутаты Государственной думы приняли закон об очередной заморозке на нынешнем уровне размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 18 ноября.

Данный документ внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ. В частности, до 1 января 2022 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013-го ежегодно увеличивается на два процента до достижения стопроцентного его размера. Вместо этого сохраняется размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, на прежнем уровне — 73,68 процента, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о возможности уголовного преследования иноагентов.

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