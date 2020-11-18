Депутаты Госдумы приняли закон о расчете военных пенсий

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Депутаты Государственной думы приняли закон об очередной заморозке на нынешнем уровне размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 18 ноября.

Данный документ внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ. В частности, до 1 января 2022 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013-го ежегодно увеличивается на два процента до достижения стопроцентного его размера. Вместо этого сохраняется размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, на прежнем уровне — 73,68 процента, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о возможности уголовного преследования иноагентов.

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