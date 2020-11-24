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Первый российский болид для кольцевых автогонок разработают в Москве
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Первый российский болид для кольцевых автогонок разработают в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В Москве разработают прототип российского болида, который предназначен для кольцевых автогонок. Проект запущен автономной некоммерческой организацией «Северный морской путь Автоспорт и гонки». Одним из участников стал Московский политехнический университет. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, эксперты высшего учебного заведения разработают и изготовят необходимые для реализации проекта детали. Это поможет ускорить развитие гоночного спорта в России.

Межотраслевой кластер занимается развитием гоночной инфраструктуры в России, что включает в себя разработку и производство специальной техники, а также тюнинг автомобилей. Участникам могут воспользоваться специализированными мерами поддержки и персональным сопровождением при получении всех услуг кластера, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московский инновационный кластер является площадкой для внедрения инноваций и расширения кооперации между крупными корпорациями, промышленными предприятиями, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, а также институтами развития и городом.

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