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Ребенок весом более 5,3 килограмма родился на юго-западе Москвы
Фото: pexels.com / Lisa Fotios

Ребенок весом более 5,3 килограмма родился на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Пациентка роддома № 4 при Городской клинической больнице имени Виноградова в столице родила младенца весом более 5,3 килограмма. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Там отметили, что рост ребенка составляет 55 сантиметров.

— Такой малыш считается гигантским плодом. У нее это уже вторая беременность. Первый родился с весом 4,6 килограмма, что также нестандартно, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что роженице провели кесарево сечение для того, чтобы минимизировать травматизм женщины и осложнения у малыша, передает агентство городских новостей «Москва».

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