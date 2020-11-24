Назван возраст, в котором москвички чаще всего впервые становятся мамами

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Большинство жительниц столицы впервые становятся мамами в 29 лет. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Отмечается, что в 2020 году выросло количество москвичек, родивших ребенка в 20 лет. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 10 процентов.

Больше всего горожанок в этом году родили ребенка в 32 года, примерно у 40 процентов из них он был первым.

Ранее сообщалось, что средний возраст молодоженов в столице увеличился на год. Для невест он составил 25 лет, а для женихов — 29 лет. В 2019 году больше всего девушек выходили замуж в 24 года, а мужчины женились в 28 лет.

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