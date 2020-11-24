Стеклянный купол «Острова Мечты» в Москве признали самым большим в Европе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

Стеклянный купол столичного парка «Остров Мечты» признали самым большим в Европе. Рекорд присвоен редколлегией Книг рекордов Европы.

Как отметил руководитель проекта Константин Голубев, центральный купол «Острова Мечты» является самым сложным сооружением в своем классе, который был построен по немецко-российской системе Mero-МАРХИ.

— Подобная система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию более легкой и воздушной, из-за чего у посетителей создается ощущение естественной атмосферы, словно они находятся на открытом воздухе и видят небо, — цитирует Голубева официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что площадь центрального купола составляет 8,6 тысячи квадратных метров, а высота — 35 метров. Это почти в семь раз больше стеклянного купола над галереей Виктора Эммануила II в Милане и в два с половиной раза — купола Рейхстага в Берлине.

Всего пространство «Острова Мечты» накрывают семь стеклянных куполов, общая площадь которых — 28 тысяч квадратных метров. Они обеспечивают естественное освещение для прогулочной зоны парка с кафе, ресторанами и магазинами.

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