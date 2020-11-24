Полицейские задержали мужчину за нападение с пистолетом у станции метро «ВДНХ»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя столицы, который пытался совершить разбойное нападение на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября. По словам потерпевшего, неизвестный, угрожая ему пистолетом, требовал отдать деньги, но не смог довести свой умысел до конца и скрылся.

Злоумышленника поймали возле станции метро «ВДНХ». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), передает агентство городских новостей «Москва».

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