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Самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ для ухода от НДС
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ для ухода от НДС

Виктория Родимкина

Происшествия

В Самарской области бывших и действующих сотрудников налоговых органов и силовых структур заподозрили в создании ОПГ для ухода от налогов. Об этом сообщает РБК во вторник, 24 ноября.

По версии издания, сотрудники налоговой службы и правоохранительных органов создали площадку по уклонению от уплаты налогов на добавленную стоимость. Услугами этой площадки пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов.

Источник в центральном аппарате Следственного комитета сообщил РБК о том, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным источника, полиция осмотрела межрайонную инспекцию в Тольятти. Кроме того, следственные действия проводились в компаниях, предоставляющих юридические услуги по уходу от налогов, и в домах у бывших налоговиков, которых подозревают в причастности к ОПГ.

Материальный ущерб от действий преступной группы составил 4,4 миллиарда рублей, добавили в издании.

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