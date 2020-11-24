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Петр Бирюков: В Москве отремонтировали более 30 мостовых сооружений
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Петр Бирюков: В Москве отремонтировали более 30 мостовых сооружений

Василиса Чернявская 

Город

Службы комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт мостовых сооружений в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 24 ноября.

— Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, в Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК, — пояснил заммэра.

По его словам, было отремонтировано более 160 тысяч квадратных метров гидроизоляции, а также уложено свыше 800 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Петр Бирюков также пояснил, что работы на сооружениях были проведены в связи с образованием локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах.

Петр Бирюков: В Москве отремонтировали более 30 мостовых сооруженийФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

— В рамках ремонта была сделана новая гидроизоляция, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок, — уточнил заммэра.

На финальном этапе ремонтных работ на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие. По словам заммэра, работы велись круглосуточно — в них были задействованы около двух тысяч человек и 900 единиц техники. Петр Бирюков добавил, что все запланированные работы были выполнены несмотря на то, что они стартовали позже из-за непростой эпидемиологической обстановки. При этом ряд объектов сдали раньше срока, что позволило сократить время ограничения движения транспорта.

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Петр Бирюковремонт мостаМосква
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