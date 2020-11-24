Пенсионер напал с ножом на трех женщин за один день на Сахалине

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На Сахалине пенсионер за один день напал с ножом на трех женщин, две из них пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Сахалинской области во вторник, 24 ноября.

В пресс-службе уточнили, что полицейские задержали злоумышленника недалеко от места его жительства. В отношении него возбудили уголовные дела «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В ведомстве отметили, что в полицию сначала обратилась соседка преступника. Она сообщила, что мужчина ударил ее ножом в шею после словесного конфликта. Женщина попала в реанимацию. После этого поступило сообщение, что злоумышленник ударил ножом в грудь 60-летнюю женщину за отказ отдать ему сумку.

Через несколько минут после нападения на остановке мужчина ринулся в торговый павильон и, угрожая ножом, попытался забрать товар у продавщицы. Она смогла дать отпор преступнику, при этом мужчину спугнули очевидцы. Затем злоумышленника задержали сотрудники полиции, добавляется на сайте ведомства.

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