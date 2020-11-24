Стюардесса объяснила, как знаменитости остаются незамеченными на борту самолета

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Американская стюардесса поделилась секретными способами знаменитых людей оставаться незамеченными во время перелета на самолете. Об этом девушка рассказала в видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Для начала она пояснила, что звездным пассажирам самолетов могут быть отведены специальные лаунж-зоны, где они могут отдыхать, спать, заказывать еду и напитки.

Помимо этого, знаменитости могут путешествовать не раскрывая своей личности и не показываясь в толпе, так как их часто доставляют к воздушному судну на отдельном транспортном средстве. Часто звезд подвозят к самолету буквально за пару минут до закрытия двери лайнера.

В связи с тем, что такие пассажиры чаще всего выбирают для перелета бизнес-класс, они также первыми покидают воздушное судно. Автор ролика добавила, что если люди не видят знаменитостей на борту самолета, «это не значит, что их нет».

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