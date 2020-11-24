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Стюардесса объяснила, как знаменитости остаются незамеченными на борту самолета
Фото: pixabay.com

Стюардесса объяснила, как знаменитости остаются незамеченными на борту самолета

Захар Чайченко

Звезды

Американская стюардесса поделилась секретными способами знаменитых людей оставаться незамеченными во время перелета на самолете. Об этом девушка рассказала в видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Для начала она пояснила, что звездным пассажирам самолетов могут быть отведены специальные лаунж-зоны, где они могут отдыхать, спать, заказывать еду и напитки.

Помимо этого, знаменитости могут путешествовать не раскрывая своей личности и не показываясь в толпе, так как их часто доставляют к воздушному судну на отдельном транспортном средстве. Часто звезд подвозят к самолету буквально за пару минут до закрытия двери лайнера.

В связи с тем, что такие пассажиры чаще всего выбирают для перелета бизнес-класс, они также первыми покидают воздушное судно. Автор ролика добавила, что если люди не видят знаменитостей на борту самолета, «это не значит, что их нет».

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знаменитостистюардессапассажиры самолета
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