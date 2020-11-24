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Ученые назвали неожиданное последствие отказа от мяса
Фото: pixabay.com

Ученые назвали неожиданное последствие отказа от мяса

Захар Чайченко

Здоровье

Британские ученые выявили закономерность, согласно которой у людей, полностью отказавшихся от мяса, повышается риск перелома костей.

Профессора Оксфордского университета решили провести исследование, в котором приняли участие более 54 тысяч добровольцев. Среди волонтеров были вегетарианцы, веганы и люди, которые обычно едят мясо и рыбу. По итогам исследовательской работы ученые получили статистику о 3941 переломах участников, после чего они проанализировали связь их травм с ограничениями в еде у респондентов.

В итоге статистика показала, что у первых двух групп было выявлено сниженное поступление кальция и белка в организм с пищей, что увеличило хрупкость костей. При этом у вегетарианцев и любителей съесть рыбу вместо мяса был зафиксирован высокий риск перелома бедра по сравнению с мясоедами, передает издание The Independent.

Среди людей, полностью исключивших потребление продуктов животного происхождения, был отмечен пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов. В частности, число травм возросло на 20 случаев на тысячу человек в течение 20 лет. При этом риск перелома костей бедра увеличился в два раза.

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