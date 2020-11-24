Жилой дом с парковкой появится в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

село остафьево Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект жилой дома в селе Остафьево в ТиНАО. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, главной отличительной особенностью здания станет контрастный фасад белого и коричневого цветов.

— Такой прием позволил визуально разбить фасад на составные части, сделать его менее монотонным и более приятным для глаза. Коричневая часть будет выполнена из кирпича двух цветов, белую облицуют декоративной штукатуркой. В результате, мы получили достаточно качественный образ, который будет гармонировать с будущей застройкой, — уточнил Кузнецов.

Он также добавил, что объект будет находиться по адресу поселение Рязановское, село Остафьево, корпус 11.1. На первых этажах дома расположат общественные помещения. Общая площадь здания составит более 15 тысяч квадратных метров.

На территории высадят деревья и кустарники, организуют игровые площадки, места для отдыха и парковку.

Читайте также: Жилой дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе столицы