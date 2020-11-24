Жители столицы выберут формат онлайн-мероприятий на ВДНХ

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новое голосование началось в проекте «Активный гражданин». Теперь москвичи смогут выбрать, какие форматы мероприятий стоит включить в онлайн-программу ВДНХ.

В числе предлагаемых вариантов представлены видеоэкскурсии, видеолекции, мастер-классы онлайн, видеотрансляции концертов и спектаклей. Также горожане могут предложить собственный вариант. Выбрать можно до трех вариантов ответа.

ВДНХ реализует собственную онлайн-программу с 31 марта 2020 года. Отмечается, что весенние онлайн-программы и видеотрансляции, лекции и мастер-классы образовательных центров собрали свыше 9,5 миллиона просмотров.

Кроме москвичей к онлайн-мероприятиям ВДНХ присоединились жители других российских регионов и граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Армении, Латвии, Германии, США и других стран мира, передает официальный сайт мэра Москвы.

С программой всех онлайн-мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «ВДНХ онлайн», а также в аккаунтах главной выставки страны в соцсетях.

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