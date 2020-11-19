Москвичи оценят акцию «Ночь искусств» в проекте «Активный гражданин»

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Жители столицы смогут оценить акцию «Ночь искусств» в новом голосовании проекта «Активный гражданин». Отмечается, что мероприятие впервые прошло в онлайн-формате с 3 на 4 ноября 2020 года. Все желающие посмотрели концерты и театральные постановки, а также побывали на лекциях и мастер-классах, посетили музеи, культурные центры и выставки.

В этом году для зрителей были подготовлены три специальных проекта. Среди них «Теория струн», «Космический квартирник» и «Современное искусство». Также необычная программа состоялась в музеях, парках, библиотеках и домах культуры. Всего прошло свыше 180 бесплатных мероприятий.

Провести «Ночь искусств» в виртуальном режиме организаторы решили из-за распространения коронавирусной инфекции. Зрители просмотрели мероприятия акции более 1,3 миллиона раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие виртуальные экскурсии по итогам голосования «По Москве не выходя из дома: онлайн-экскурсии по старинным зданиям».

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