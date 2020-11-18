Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи выбрали лучшие онлайн-экскурсии в рамках проекта «Активный гражданин»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичи выбрали лучшие онлайн-экскурсии в рамках проекта «Активный гражданин»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, музей-заповедник КоломенскоеКарта всех событий

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие виртуальные экскурсии по итогам голосования «По Москве не выходя из дома: онлайн-экскурсии по старинным зданиям».

В голосовании приняли участие более 195 тысяч человек. Видеозаписи прогулок размещены на YouTube-канале департамента культурного наследия Москвы.

Так, москвичи назвали лучшей онлайн-прогулку по «Коломенскому». На ней экскурсовод Иван Федорин рассказывает о древней истории земель, на которой на сегодняшний день расположился музей-заповедник. Эту виртуальную экскурсию выбрали 25,74 процента респондентов.

На втором месте оказалась экскурсия по дому купца Игумнова. За нее проголосовали 17,2 процента человек. На данный момент в этом доме располагается резиденция посла Франции в России.

Третье место по итогам голосования досталось экскурсии по ресторану «Яръ» на Ленинградском проспекте. С середины XIX века здесь собирались повеселиться состоятельные москвичи. В начале прошлого века здание было полностью перестроено по проекту архитектора Адольфа Эрихсона.

Кроме того, в голосовании принимали участие экскурсии по Дому Наркомфина, по особняку Смирнова, по зданию бывшего Центросоюза и по усадьбе Я.М. Шлосберга, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Видеоэкскурсию по заповеднику «Царицыно» опубликовали на платформе #Москвастобой

экскурсияКоломенское«Активный гражданин»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Все мнения
О проекте