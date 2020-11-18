Москвичи выбрали лучшие онлайн-экскурсии в рамках проекта «Активный гражданин»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие виртуальные экскурсии по итогам голосования «По Москве не выходя из дома: онлайн-экскурсии по старинным зданиям».

В голосовании приняли участие более 195 тысяч человек. Видеозаписи прогулок размещены на YouTube-канале департамента культурного наследия Москвы.

Так, москвичи назвали лучшей онлайн-прогулку по «Коломенскому». На ней экскурсовод Иван Федорин рассказывает о древней истории земель, на которой на сегодняшний день расположился музей-заповедник. Эту виртуальную экскурсию выбрали 25,74 процента респондентов.

На втором месте оказалась экскурсия по дому купца Игумнова. За нее проголосовали 17,2 процента человек. На данный момент в этом доме располагается резиденция посла Франции в России.

Третье место по итогам голосования досталось экскурсии по ресторану «Яръ» на Ленинградском проспекте. С середины XIX века здесь собирались повеселиться состоятельные москвичи. В начале прошлого века здание было полностью перестроено по проекту архитектора Адольфа Эрихсона.

Кроме того, в голосовании принимали участие экскурсии по Дому Наркомфина, по особняку Смирнова, по зданию бывшего Центросоюза и по усадьбе Я.М. Шлосберга, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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