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Полиция задержала в Москве мать ребенка, оставленного на несколько дней дома взаперти
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала в Москве мать ребенка, оставленного на несколько дней дома взаперти

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Шолохова Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу столицы, которая оставила своего 10-летнего ребенка дома взаперти на несколько дней. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что женщина была задержана по адресу улица Шолохова. На данный момент в отношении 31-летней жительницы проводятся следственные действия, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские помогли выбраться из квартиры и оказали первую помощь 10-летнему мальчику, который был заперт в квартире. Ребенка направили в медицинское учреждение для установления состояния здоровья.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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