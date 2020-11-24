Уголовное дело по факту организации сборов «Свидетелей Иеговы»* возбудили в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Челюскинская улица Карта всех событий

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* в столице. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что основанием послужили материалы об организации в столице деятельности указанной организации, а также ее структурных подразделений, которые были признаны экстремистскими организациями.

— По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации, — говорится в сообщении.

По информации СК, участники организации собирались в одной из квартир на улице Челюскинской. Там они изучали религиозную литературу и сведения в других источниках информации, которые пропагандируют учение данной организации. Также члены группы вербовали новых участников среди жителей Москвы и других регионов страны для участия в запрещенном движении.

На данный момент задержан ряд организаторов и участников движения. Их доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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