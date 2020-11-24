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Синоптики предупредили о таянии снега в Москве во вторник
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптики предупредили о таянии снега в Москве во вторник

Юлия Ямпольская

Город

Снег в столице растает из-за дождя и теплой погоды во вторник, 24 ноября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что температура воздуха в городе повысилась до 1–2 градусов выше ноля, поэтому снег растаял быстро.

— На утро 24 ноября на шесть сантиметров убыло снега на ВДНХ, на четыре сантиметра — на ТСХА (Тимирязевская сельскохозяйственная академия) и Балчуге, — уточнили специалисты.

Днем во вторник, 24 ноября, при положительной температуре воздуха таяние снега продолжится. Добавляется, что в некоторых местах в городе от него не останется следов.

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