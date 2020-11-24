Россиянам порекомендовали одеваться многослойно в холодную погоду

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Даже при кратковременном пребывании на улице в морозную погоду нужно одеваться тепло и послойно, также следует полностью утеплять голову. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников во вторник, 24 ноября.

Он отметил, что всегда следует одеваться по погоде независимо от того, как долго человек собирается провести на улице.

— Правильнее всего одеваться послойно — три–четыре слоя. Если вы зашли в магазин и стало жарко, можно что-то снять. Кроме того, нужно всегда быть готовым к тому, что прогулка по какой-то причине может затянуться. Надо помнить о том, что переохлаждение ведет к снижению иммунитета и делает организм уязвимым для вирусов и бактерий, — сказал врач.

Андрей Тяжельников также пояснил, что в холодную погоду нужно носить шапку, а не наушники, чтобы не повышать риск выпадения волос.

Врач также посоветовал в мороз для активного отдыха надевать термобелье, которое впитывает влагу, оставляя тело сухим. Это, по словам Тяжельникова, позволяет сохранить тепло, передает агентство городских новостей «Москва».

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