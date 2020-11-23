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Дерматолог дал советы по выбору крема для рук с учетом холодов и COVID-19
Фото: pixabay.com

Дерматолог дал советы по выбору крема для рук с учетом холодов и COVID-19

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врач-дерматолог Алексей Едемский рассказал, как выбрать эффективный и безопасный крем для ухода за кожей рук с учетом погоды и распространения коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что отрицательные температуры воздуха и включение отопления в квартирах провоцируют пересыхание кожи. Кроме того, использование антисептиков в качестве защитной меры в условиях распространения COVID-19 дополнительно обезжиривает кожные покровы.

— Кожа постоянно находится в состоянии войны. Она постоянно пытается восстановиться, но это ей не удается, поскольку изо дня в день агрессивные среды наносятся на кожу рук, — пояснил медик.

Чтобы защитить кожу рук, необходимо использовать крема для увлажнения и питания. Прежде всего рекомендованы плотные защитные кремы по типу эмолентов, которые обволакивают кожу и препятствуют испарению влаги.

При выборе крема следует также обратить внимание на компонентный состав, чем он проще — тем лучше. При обилии различных составляющих возрастает риск аллергической реакции, рассказал Едемский в интервью радио Sputnik.

Ранее врач рассказала, как восстановить нарушенный антисептиком защитный барьер кожи рук.

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