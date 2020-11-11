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Роспотребнадзор напомнил правила выбора косметики и парфюмерии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор напомнил правила выбора косметики и парфюмерии

Татьяна Плотникова

Товары

Покупатели косметических и парфюмерных средств должны прежде всего обращать внимание на сроки годности товаров данных категорий, рассказали в Роспотребнадзоре.

Продавец должен передать косметику и парфюмерию покупателю с таким расчетом, чтобы товар можно было полностью использовать до истечения срока годности.

Важно также выяснить название косметических и парфюмерных средств, их состав и оказываемый эффект, способ использования, противопоказания к применению, способы и условия хранения, объем или массу, а также сведения о государственной регистрации.

На этикетке должны быть нанесены данные о производителе и стране изготовления, объеме, сроке годности и номере партии.

Косметика и парфюмерия не подлежит возврату, напомнили в Роспотребнадзоре, поэтому выбирать эти средства следует тщательно.

Закон предусматривает лишь два основания для возврата этих видов продукции: наличие недостатков и предоставление недостоверной либо неполной информации о товаре. В таких ситуациях покупатель имеет право потребовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества, сообщает ТАСС.

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Роспотребнадзоркосметикапарфюмерия
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