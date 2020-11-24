Около 50 социальных объектов по реновации планируют построить на западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Порядка 50 социальных объектов планируют построить на западе столицы в рамках реализации программы реновации. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В Западном административном округе города появятся 19 детских садов на четыре тысячи мест, восемь школ и один учебный комплекс, а также семь учреждений дополнительного образования, две поликлиники и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также там появится еще одно здание МФЦ. Отмечается, что строительство объектов социального назначения поможет обеспечить шаговый доступ к инфраструктуре для жителей района, а также создать дополнительные рабочие места в городе.

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