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Более 5,6 тысячи москвичей получили новое жилье по реновации в 2020 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 5,6 тысячи москвичей получили новое жилье по реновации в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Свыше пяти тысяч жителей столицы, проживающих в 62 домах, переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, с начала запуска программы в городе обеспечено переселение жильцов 190 домов.

— В 2020 году новое жилье предоставлено свыше 5,6 тысячи человек, до конца года запланировано переселение еще около 10 тысяч жителей столицы, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что в этом году старт переселения был положен в 15 районах в восьми административных округах города.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что в столичном районе Ростокино начинается переселение участников программы реновации жилья в новый дом.

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