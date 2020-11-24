Рост тарифов на услуги ЖКХ для москвичей будет ниже темпов инфляции в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января следующего года в Москве будет ниже уровня инфляции. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 24 ноября.

Уточняется, что президиум столицы принял решение об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги.

— Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5 процента. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6 процента, — отметили в сообщении.

При этом, сообщили в пресс-службе, минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 3,5 процента.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги будет принято позднее, оно вступит в силу не ранее 1 июля следующего года.

Так, совокупный рост платежки за ЖКХ с января будет ниже ожидаемого роста инфляции. При этом все действующие льготы будут сохранены в полном объеме, передает агентство городских новостей «Москва».

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