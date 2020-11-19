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Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству введут в России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству введут в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 ноября.

По словам главы правительства, с 2022 года выплаты россиянам будут производиться напрямую, а не через работодателя.

— Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, — сказал Михаил Мишустин.

Он отметил, что в некоторых регионах России эта система уже работает в пилотном режиме. Она хорошо себя зарекомендовала, подчеркнул премьер-министр.

Так, у работодателей становится меньше бумажной работы, а граждане получают выплаты быстрее. По словам главы кабмина, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически, гражданам не придется больше писать заявлений.

При этом получение сведений о начислении пособий будет проходить в онлайн-режиме, добавил Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр России выделил еще 62 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет.

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