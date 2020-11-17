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Мишустин выделил почти 62 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет
Фото: facebook.com/nalog.ru

Мишустин выделил почти 62 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 миллиарда рублей на выплаты для детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ во вторник, 17 ноября.

Уточняется, что средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.

— Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, — говорится в сообщении.

Необходимость увеличить финансирование связана с тем, что увеличилось число детей, чьи родители имеют право на выплату. В России таких семей уже более 4,2 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента России с 1 января 2020 года. Выплачивать пособия начали с 1 июня. Они предназначены для семей с низкими доходами. Размер пособия равен 50 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка. Это в среднем 5,5 тысячи рублей в месяц. Оформить выплаты можно с помощью электронного заявления на портале госуслуг, при посещении МФЦ или органов соцзащиты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей без подачи заявления до 1 марта 2021 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно закону, выплаты, которые семьи каждый месяц получают на первого или второго ребенка, будут автоматически продлены до 1 марта следующего года.

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