В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Субъекты РФ могут устанавливать льготные категории граждан, которые имеют право посещать ООПТ регионального значения бесплатно.

В пресс-службе добавили, что от платы за посещение ООПТ регионального значения освободят всех граждан. Порядок бесплатного и общедоступного отдыха на данных территориях сохранится и в будущем, передает агентство городских новостей «Москва».

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