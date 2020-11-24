Дом на 182 квартиры построят в Южнопортовом районе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

1-я улица Машиностроения, владения 5А Карта всех событий

В Южнопортовом районе столицы построят дом, который вместит в себя 182 квартиры. Его новыми жильцами станут москвичи по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службые комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Уточняется, что дом расположится по адресу 1-я улица Машиностроения, владения 5А, Южнопортового района. В квартирах предусмотрены лоджии, а также будет выполнена полная внутренняя отделка и оснащение сантехникой, кухонной мойкой и плитой.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что площадь жилого здания составит почти 19 тысяч квадратных метров. Из 182 квартир 84 будут однокомнатными, 52 — двухкомнатными и 46 — трехкомнатными.

Также жилая часть каждой секции будет оснащена тамбуром, вестибюлем и консьержскими помещениями, а также колясочной и техническими зонами. Помимо этого, на территории жилого дома предусмотрено устройство проездов, тротуаров и пешеходных зон, создание оборудованных детских площадок, зон для отдыха и занятий спортом. Для маломобильных групп населения обеспечат комфортное и безопасное перемещение по комплексу.

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