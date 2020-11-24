«Спортивные выходные»: как тренироваться дома эффективнее

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проект «Спортивные выходные» Департамента спорта города Москвы совместно с центрами госуслуг в рамках программы «Здоровая Москва» — это занятия с профессиональными тренерами в формате онлайн. Вместе с мастерами своего дела на YouTube-канале проекта зрители учатся дыхательным практикам йоги и получают заряд бодрости во время функциональных, круговых и танцевальных тренингов.

Тренеры «Спортивных выходных» уверены, что для занятий спортом не нужен абонемент в зал и профессиональное оборудование, тем более что теперь индивидуальные консультации спортсменов доступны онлайн. Первые 200 желающих могут зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru и получить индивидуальную Zoom-консультацию со спортсменами. Для этого нужно выбрать дату, время и вид активности на сайте проекта.

Преимущества онлайн-занятий:

1. Тренировки абсолютно бесплатны. Все, что вам необходимо, — это доступ в интернет и желание совершенствоваться.

2. Вы экономите время, которое тратите на поездки до зала.

3. Дома вы выполняете упражнения наедине с собой, не обращая внимания на других участников процесса и сконцентрировавшись на правильности действий.

4. Дома вы сами контролируете поток свежего воздуха или можете заниматься на улице.

5. Самостоятельно можете подобрать вид активности, время занятия и то, сколько подходов делать.

Профессиональный тренер по йоге «Спортивных выходных» Дарина Бебенина считает, что каждому человеку необходимо попробовать занятия по этой дисциплине. Особенно сейчас, когда тренировки стали доступными из дома. Наставник рассказала о предметах, которые необходимы во время мастер-класса:

— Комфортное пространство: любое место в вашем доме, где вам спокойно и есть зона для движений.

— Коврик: вы можете заниматься на специальном коврике для йоги или на любой нежесткой поверхности. Желательно не скользкой, иногда асаны йоги требуют хорошей опоры.

— Любое свернутое одеяло или подушка. Все, что окажется у вас под рукой. Мы подскажем, когда и в каких случаях стоит воспользоваться такой поддержкой.

— Одежда: любая, в которой вам комфортно, которая не стесняет ваших движений.

— Хорошее настроение.

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Расписание занятий доступно на сайте.

Кроме того, получить подробную консультацию по проекту «Спортивные выходные» можно в центрах госуслуг. Здесь специалисты расскажут о новом сезоне и выдадут информационные буклеты.

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