Сергей Собянин упростил оформление пенсии при потере кормильца

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощается оформление пенсии при потере кормильца. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что горожане, которым нужно подтвердить данные о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, могут не предоставлять информацию в Главархив столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

— Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде — посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния, — говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

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