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Сергей Собянин упростил оформление пенсии при потере кормильца
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сергей Собянин упростил оформление пенсии при потере кормильца

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощается оформление пенсии при потере кормильца. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что горожане, которым нужно подтвердить данные о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, могут не предоставлять информацию в Главархив столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

— Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде — посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния, — говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

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МоскваСергей Собянинпенсия
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