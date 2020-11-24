Собянин выделил средства на борьбу с COVID-19 и выплаты пособий на детей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил дополнительные средства на тестирование на коронавирусную инфекцию и выплаты пособий на детей. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что 3,5 миллиарда рублей направят на выплаты ежемесячного пособия на ребенка, а также на пособия многодетным семьям.

— Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей — получателей пособий, — говорится в сообщении.

Также Сергей Собянин принял решение о выделении дополнительных средств на борьбу с коронавирусом. Более 800 миллионов рублей направят на оплату услуг частных медицинских лабораторий, которые проводят лабораторно-диагностические исследования на COVID-19 по заказу правительства Москвы.

— Расширение перечня частных лабораторий и выделение дополнительных средств на тестирование позволит оказать своевременную медицинскую помощь большему количеству москвичей, заразившихся COVID-19, — говорится в сообщении.

Также гранты на сумму три миллиона рублей выделят Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-му Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и Лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны России, передает агентство городских новостей «Москва».

Средства направят для материального поощрения военных врачей и гражданского персонала учреждений, которые принимали участие в лечении пациентов с коронавирусом в столичных госпиталях.

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