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«Глаза просто космос»: Светлана Ходченкова поразила поклонников селфи из ванной
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Глаза просто космос»: Светлана Ходченкова поразила поклонников селфи из ванной

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала необычное селфи в ванной на своей официальной странице в соцсети Instagram. На снимке звезда собрала волосы зубной щеткой и продемонстрировала такой взгляд, мимо которого не смогли пройти ее подписчики и звездные друзья.

— Огонь, — лаконично отметил знакомый актрисы писатель Александр Цыпкин.

Поклонники актрисы также оставили комментарии, в которых написали о красоте российской кинозвезды: «Пленительный взгляд»; «Такой завораживающий взгляд»; «Красотка, глаза просто космос», «Бесподобная».

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Светлана Ходченкова#Instagram#селфи
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