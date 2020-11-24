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Водитель внедорожника сбил трех пешеходов на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Водитель внедорожника сбил трех пешеходов на северо-западе Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 19 Карта всех событий

Водитель внедорожника совершил наезд на трех пешеходов на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Маршала Бирюзова. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Среди них один ребенок, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «112»

Пресс-служба СЗАО подтвердила факт наезда внедорожника по улице Маршала Бирюзова около дома № 19.

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