Сергей Собянин осмотрел новое здание ФНС на западе Москвы

Фото: Пресс-служба ФНС

Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров осмотрели новое здание налогового ведомства, которое находится на западе столицы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в здание по адресу улица Мосфильмовская перевели налоговые инспекции по ЗАО И ЮЗАО.

Глава города поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником и поделился воспоминаниями о том, какой была ФНС раньше.

— Сегодня информационно-цифровые технологии, клиентский своевременный подход к налогоплательщикам, конечно, сделали революцию: вывели Федеральную налоговую службу, да и московскую в одну из самых лучших в мире служб налоговых органов. Конечно, это сказывается на отношении с налогоплательщиками, своевременным начислением налогов, — рассказал мэр столицы.

По его словам, даже в пандемию коронавируса специалисты обеспечивали нормальное функционирование системы.

Также глава ФНС Даниил Егоров отметил, что каждый день в новом здании более 1,5 тысячи горожан получают услуги. Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, здание оснащено современными инженерными системами, укомплектовано мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.

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