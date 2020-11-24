Москвичи смогут прокатиться на расписанном художником троллейбусе
Современный художник Александр Виноградов расписал один из музейных троллейбусов маршрута Т. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Работы были проведены совместно с Музеем транспорта Москвы. Все желающие смогут совершить поездку на этом виде транспорта.
Троллейбус курсирует ежедневно с 08:30 до 20:00. Для поездки не нужен специальный билет. В департаменте отметили, что данный маршрут идеально подходит для романтических свиданий.
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